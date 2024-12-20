Более 700 рязанцев получили штрафы за заезд на «зеленые зоны»

Всего с начала года за подобные нарушения оштрафовали 5624 рязанцев. Общая сумма штрафов составила 6 270 000 рублей.

Более 700 рязанцев получили штрафы за заезд на «зеленые зоны». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

За прошедшую неделю, с 9 по 15 декабря, за заезд автотранспортных средств на газоны и стоянку на участках с зелеными насаждениями оштрафовали 784 человека.

Всего с начала года за подобные нарушения оштрафовали 5624 рязанцев. Общая сумма штрафов составила 6 270 000 рублей.