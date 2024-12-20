Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Также ЦБ в заявлении по ключевой ставке смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения на ближайшем заседании.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Также ЦБ в заявлении по ключевой ставке смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения на ближайшем заседании.

Ранее Путин во время Прямой линии заявил, что не знает, какое решение примут по ключевой ставке.