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41-летняя рязанка обокрала дом знакомых
Возбуждено уголовное дело.

41-летняя рязанка обокрала дом знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Оперативники получили сведения, что житель Сасова купил новый телевизор. Эта информация заинтересовала полицейских, ведь мужчина не имел постоянной работы и не мог позволить себе такую покупку.

Выяснилось, что технику он приобрел с рук.

Позже полицейские установили, что телевизор похищен из дома 40-летней жительницы Сасова.

Хозяева накануне устроили застолье со знакомыми. В какой-то момент они уснули, а на утро увидели, что пропал телевизор и золотое кольцо.

Правоохранители выявили, что к краже причастна 41-летняя местная жительница. Ее задержали.

Возбуждено уголовное дело.