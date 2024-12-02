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Жители Кадома спасли птенца цапли от нападения собак
Птицу взял домой один из местных жителей. Он планирует выходить его до весны, затем отпустить на свободу.

Жители Кадома спасли птенца цапли от нападения собак. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что у птенца были повреждены крылья. Птицу взял домой один из местных жителей. Он планирует выходить его до весны, затем отпустить на свободу.

«Сейчас птица ходит с мужчиной на рыбалку и с удовольствием лакомится рыбой», — заключили в публикации.