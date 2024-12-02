Жильцы многоэтажки в Рязани запустили салют во дворе и повредили автомобили

Инцидент произошел 27 ноября во дворе дома № 30 на улице Бирюзова.

Жильцы многоэтажки в Рязани запустили салют во дворе и повредили несколько припаркованных авто. Об этом житель того же дома написал в паблике «62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN»

Инцидент произошел 27 ноября во дворе дома № 30 на улице Бирюзова. По словам очевидца, жильцы дома провожали гостей и решили запустить салют во дворе. Мужчина отметил, что фейерверк запускали с капота автомобиля, конструкция опрокинулась и начала стрелять по припаркованным машинам.

Отмечается, что несколько автомобилей получили повреждения.