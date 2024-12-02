В Ульяновске врачи довели жену участника СВО до комы после родов
В Ульяновске врачи довели жену участника СВО до комы после родов. Об этом пишут «Плохие новости».
Женщина стала жертвой врачебной ошибки. Медик перепутал флаконы с препаратами: вместо спинальной анестезии ей ввели транексамовую кислоту в позвоночник (средство для остановки крови при травме).
Александру экстренно госпитализировали.
В это время 44-летний анестезиолог попытался скрыться из города, но полицейские задержали его.
Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое. Известно, что ее муж сейчас находится в зоне СВО.