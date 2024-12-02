В Свердловской области участник СВО зарезал двух собутыльников

В Свердловской области участник СВО зарезал двух собутыльников. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

В январе 31-летний житель Первоуральска во время пьяной ссоры с друзьями взял нож, разбил бутылку и 68 раз ударил одного из товарищей в голову, шею и туловище. После он дважды ударил незнакомца о металлический радиатор, и начал избивать его знакомого. Дебошир нанес собутыльнику не менее 66 ударов ножом, отрезал ему палец и часть уха. Бывший военный поджег квартиру и скрылся.

Злоумышленнику назначили 22 года лишения свободы.