В Шиловском районе инспекторы ГАИ оказали первую помощь пострадавшим в ДТП

Начальник шиловской Госавтоинспекции воспользовался укладкой для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Он наложил на раны марлевую салфетку и укрыл спасательным одеялом.

В Шиловском районе инспекторы ГАИ оказали первую помощь пострадавшим в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария случилась 28 ноября на 124-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». По предварительной информации, 19-летняя местная жительница за рулем автомобиля «ВАЗ 2115» не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Reno Logan.

В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ 2115», ее пассажирка в возрасте 20 лет, водитель автомобиля «Рено Логан» и ее пассажир в возрасте 14 лет получили травмы.

Начальник шиловской Госавтоинспекции воспользовался укладкой для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Он наложил на раны марлевую салфетку и укрыл спасательным одеялом.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавших.

Напомним, ранее полиция рассказала подробности ДТП.