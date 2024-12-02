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В рязоблдуме поддержали законопроект о запрете зачислять детей мигрантов в школы без знания русского языка
Проект соответствующего федерального закона рассмотрели на заседании 2 декабря.

Депутаты Рязанской областной Думы поддержали инициативу о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Проект соответствующего федерального закона рассмотрели на заседании 2 декабря.

Согласно документу, дети иностранных граждан перед зачислением в школу должны будут пройти обязательное тестирование по русскому языку. Также предусмотрена проверка законности пребывания ребенка и его родителей на территории России.

«Государственная Дума совместно с Правительством РФ подготовила целый пакет законопроектов, направленных на упорядочение миграционных процессов, в том числе касающихся уровня владения мигрантов русским языком. По данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в российских школах из 18 миллионов обучающихся более 200 тысяч составляли дети иностранцев. В Рязанской области этот показатель превышает 1300 человек. Как сообщают учителя, зачастую у детей, не знающих языка, возникают трудности с освоением образовательной программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами. Принятие законопроекта обеспечит реализацию государственных гарантий на качество образования, а также гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса», — отметил председатель облдумы Аркадий Фомин.

Первое чтение проекта закона в Государственной Думе запланировано на 10 декабря.