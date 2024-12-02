В рязанской реке Проня обнаружили превышение показателей меди и цинка

«В реку могут поступать загрязняющие вещества с территории Новомичуринска», — говорится в сообщении.

В рязанской реке Проня обнаружили превышение показателей меди и цинка. Об этом сообщило Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Специалисты ведомства обследовали акваторию и водоохранную зону реки, где отобрали пробы воды.

Установлено, что в реке превышены нормативы концентраций вредных веществ — меди и цинка.

«В реку могут поступать загрязняющие вещества с территории Новомичуринска», — говорится в сообщении.

Властям Новомичуринского городского поселения объявили предостережение.