В Рязанской области запустили навигатор по программам отдыха на зимние каникулы
Все виды досуга представлены по категориям: культурный, расслабляющий, активный, познавательный.
В Рязанской области запустили навигатор по программам отдыха на зимние каникулы. Об этом сообщил зампред регионального правительства Артем Никитин.
Все виды досуга представлены по категориям: культурный, расслабляющий, активный, познавательный. Там же собраны ответы на распространенные вопросы и рекомендации для тех, кто впервые собирается приехать в Рязанскую область.
Навигатор можно открыть по
Фото с сайта «Туризм и отдых Рязанской области»