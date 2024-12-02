В Рязанской области запустили навигатор по программам отдыха на зимние каникулы

Все виды досуга представлены по категориям: культурный, расслабляющий, активный, познавательный.

В Рязанской области запустили навигатор по программам отдыха на зимние каникулы. Об этом сообщил зампред регионального правительства Артем Никитин.

Все виды досуга представлены по категориям: культурный, расслабляющий, активный, познавательный. Там же собраны ответы на распространенные вопросы и рекомендации для тех, кто впервые собирается приехать в Рязанскую область.

Навигатор можно открыть по ссылке .

Фото с сайта «Туризм и отдых Рязанской области»