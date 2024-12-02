В Рязани отреставрировали Липецкий мост

В рамках ремонта специалисты заменили покрытие проезжей части и тротуаров, провели ремонт опор моста, лестничных сходов и деформационных швов, выполнили устройство водоотвода. Также под мостом установили освещение.

В Рязани отреставрировали Липецкий мост. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В понедельник, 2 декабря, прошла комиссионная приемка работ по ремонту автомобильного моста через реку Лыбедь на улице Маковского.

В рамках ремонта специалисты заменили покрытие проезжей части и тротуаров, провели ремонт опор моста, лестничных сходов и деформационных швов, выполнили устройство водоотвода. Также под мостом установили освещение.

Ранее рязанцы жаловались на состояние моста.