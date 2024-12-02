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В Рязани обнаружили нарушения при вывозе крупногабаритных отходов
Проверку провела Госжилинспекция.

В Рязани обнаружили нарушения при вывозе крупногабаритных отходов. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщила газета «Рязанские ведомости».

Проверку по заявлениям жильцов провела Госжилинспекция. Инспекторы осмотрели придомовые территории многоквартирных домов в Железнодорожном районе.

В результате были выявлены нарушения, связанные с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов, повреждением контейнерных площадок, складированием на их территории строительного и древесного мусора. Несоответствия нашли на улицах Типанова, Ленинского Комсомола, Щорса, Бирюзова, Полетаева, Стройкова, Шевченко, Весенняя, Вокзальная, Профессора Никулина.

Жилищным организациям выдадут предостережения о необходимости устранения выявленных замечаний.