В Рязани на улице Урицкого задержали 39-летнего наркомана

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани на улице Урицкого задержали 39-летнего наркомана. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Наряд ППС заметил мужчину, который при виде патрульного автомобиля пытался скрыться.

Полицейские остановили прохожего.

При личном досмотре оперативники обнаружили у рязанца полиэтиленовый пакетик с белым кристаллическим веществом. Экспертиза установила — это 1,46 грамма синтетического наркотика.

Возбуждено уголовное дело.