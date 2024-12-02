В Рязани на улице Урицкого задержали 39-летнего наркомана
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани на улице Урицкого задержали 39-летнего наркомана. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Наряд ППС заметил мужчину, который при виде патрульного автомобиля пытался скрыться.
Полицейские остановили прохожего.
При личном досмотре оперативники обнаружили у рязанца полиэтиленовый пакетик с белым кристаллическим веществом. Экспертиза установила — это 1,46 грамма синтетического наркотика.
Возбуждено уголовное дело.