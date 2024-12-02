В России введут обязательную маркировку моторных масел

Она начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

В России введут обязательную маркировку моторных масел в системе «Честный знак». Данные опубликованы на интернет-портале правовой информации.

Продавцы, производители и импортеры отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей должны регистрироваться в государственной информационной системе мониторинга за оборотом маркируемых товаров с 1 марта 2025 года.

Наносить информацию на упаковку ‎и представлять сведения в информационную систему маркировки они будут обязаны с 1 сентября 2025 года. Продукция без маркировки будет допущена только до 31 августа 2025 года.