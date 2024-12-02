В России предложили вернуть в школьную программу обязательное изучение ПДД

Необходимость связали с участившимися авариями с участием несовершеннолетних.

В России предложили вернуть в школьную программу обязательное изучение ПДД. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил Telegram-канал «Baza».

Национальный автомобильный союз направил инициативу Михаилу Мишустину из-за резкого увеличения числа ДТП с участием несовершеннолетних.

Представители объединения заявили, что за девять месяцев 2024 года выросли все показатели аварийности с участием детей и подростков: зарегистрировано 18 053 (+7,3%) ДТП, в которых погибли 630 (+2,6%) несовершеннолетних и 20 129 (+7,6%) получили ранения. Количество ДТП с участием детей-водителей возросло на 38,4%, число погибших в них детей — на 23,9%, а раненых — на 39,8%.

Авторы инициативы связали это с низким уровнем знаний ПДД. Поэтому союз предложил вернуть в программу ОБЖ изучение правил дорожного движения.