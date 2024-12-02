В России банкам и коллекторам запретят взыскивать долги в обход суда

Центробанк планирует ввести обязательство для банков включать в кредитные договоры пункт, касающийся согласия или отказа заемщика от взыскания долга через нотариальную исполнительную надпись.

В России банкам и коллекторам запретят взыскивать долги в обход суда. Об этом пишет РБК.

Центробанк планирует ввести обязательство для банков включать в кредитные договоры пункт, касающийся согласия или отказа заемщика от взыскания долга через нотариальную исполнительную надпись.

Также банкам будет необходимо публиковать информацию о данном способе взыскания, сроках его реализации и возможностях обжалования.

Тем, кто нарушит закон, приостановят возможность взыскания просроченной задолженности с помощью нотариальной исполнительной надписи.