В полиции рассказали подробности ДТП, в котором насмерть сбили человека
Авария произошла в субботу, 30 ноября, на 495 километре дороги Р-132 «Золотое кольцо».
В полиции рассказали подробности ДТП, в котором насмерть сбили человека. Об этом сообщила региональная ГАИ.
Авария произошла в субботу, 30 ноября, на 495 километре дороги Р-132 «Золотое кольцо».
По предварительной информации, 45-летний рязанец совершил наезд на 53-летнюю жительницу областного центра.
В результате происшествия женщина-пешеход скончалась на месте ДТП.
Проводится проверка.