В Нижнем Новгороде многодетная мать издевалась над полугодовалым ребенком

В Нижнем Новгороде многодетная мать издевалась над полугодовалым ребенком. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил Telegram-канал «112».

Женщина в переписке со знакомыми прямо сообщала, что ей не нужны дети и она готова от них отказаться. Всего у нижегородки четверо отпрысков. По ее словам, отец детей — наркоман, а она от них устала.

На кадрах видно, как девочка лежит почти без одежды в снегу и кричит.

Ситуацией заинтересовался следственный комитет.