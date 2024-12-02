В Госдуме предложили запретить курить на ходу

Инициаторы поправок отправили запрос в Минздрав.

В Госдуме предложили запретить курить на ходу. Об этом пишет SHOT со ссылкой на депутата Амира Хамитова.

По данным автора, запрета курения в общественных местах недостаточно, так как люди часто курят, двигаясь по улицам, и их не волнует, что дым или пар от электронных сигарет летит в лица других людей.

Данный запрет избавит россиян и от разбросанных на асфальте окурков.

Инициаторы поправок отправили запрос в Минздрав.