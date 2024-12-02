В Госдуме предложили ввести страховку денег на электронных кошельках
Люди чаще всего используют электронные кошельки для онлайн-оплат в интернете и подписок на цифровые и игровые сервисы.
В Госдуме предложили ввести страховку денег на электронных кошельках до 1,4 млн рублей. Об этом пишут «
По его словам, инициатива направлена на защиту денег россиян, ее планируют рассмотреть оперативно.
Документ может вступить в силу в 2025 году.
Как пояснили в пресс-службе Центробанка, страховать планируют средства только на подтвержденных электронных кошельках.
Люди чаще всего используют электронные кошельки для онлайн-оплат в интернете и подписок на цифровые и игровые сервисы.