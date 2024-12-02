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В Госдуме предложили ввести страховку денег на электронных кошельках
Люди чаще всего используют электронные кошельки для онлайн-оплат в интернете и подписок на цифровые и игровые сервисы.

В Госдуме предложили ввести страховку денег на электронных кошельках до 1,4 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на депутата Анатолия Аксакова.

По его словам, инициатива направлена на защиту денег россиян, ее планируют рассмотреть оперативно.

Документ может вступить в силу в 2025 году.

Как пояснили в пресс-службе Центробанка, страховать планируют средства только на подтвержденных электронных кошельках.

Люди чаще всего используют электронные кошельки для онлайн-оплат в интернете и подписок на цифровые и игровые сервисы.