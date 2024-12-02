В ЕС высказались об отправке войск на Украину

По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Итконен, страны — участницы Европейского союза пока не пришли к какому-либо решению в вопросе отправки войск на Украину.

В ЕС высказались об отправке войск на Украину. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Итконен, страны — участницы Европейского союза пока не пришли к какому-либо решению в вопросе отправки войск на Украину.

Она также отметила, что «ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится».