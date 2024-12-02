В ДТП на улице Дзержинского в Рязани пострадали трое детей

Отмечается, что авария случилась в субботу, 30 ноября, вблизи дома № 33.

В ДТП на улице Дзержинского в Рязани пострадали трое детей. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в субботу, 30 ноября, вблизи дома № 33.

По предварительной информации, 50-летний местный житель на «Ниссан Кашкай» столкнулся со «Шкодой Рапид».

В результате происшествия водитель второй иномарки, его пассажиры девяти и 12-ти лет, а также 10-летний пассажир «Ниссан Кашкай» получили травмы различной степени тяжести.

Проводится проверка.