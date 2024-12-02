В ДТП на рязанской трассе погибла 23-летняя девушка из Касимова

Прощание с погибшей состоится 3 декабря в Никольском храме Касимова с 16:00 до 19:00. Отпевание состоится 4 декабря в 9:00.

В ДТП на рязанской трассе погибла 23-летняя девушка из Касимова. Об этом сообщает паблик «Типичный Касимов».

Авария произошла в ночь на 2 декабря. 23-летняя Дарья Нестерова из Касимова за рулем «ВАЗ 2114» не справилась с управлением и столкнулась с фурой. Помимо девушки-водителя, в ДТП погиб ее 24-летний пассажир.

Прощание с погибшей состоится 3 декабря в Никольском храме Касимова с 16:00 до 19:00. Отпевание состоится 4 декабря в 9:00.