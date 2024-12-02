В 2025 году рязанцев ожидает повышение цен на холодную воду
С 1 июля стоимость одного кубометра холодной воды для потребителей повысится на 3 рубля 79 копеек до 31,37 руб./куб.м.
С июля 2025 года в Рязани вырастет тариф на холодную воду и водоотведение. Соответствующее постановление опубликовала региональная энергетическая комиссия.
С 1 июля стоимость одного кубометра холодной воды для потребителей повысится на 3 рубля 79 копеек до 31,37 руб./куб.м. Сейчас тариф составляет 27,58 рублей.
Стоимость водоотведения повысится до 37,32 рублей. Нынешний тариф — 35,07 руб./куб.м.