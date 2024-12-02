Стали известны дата и время проведения прямой линии Путина

Как и в последние годы, мероприятие совместят с большой пресс-конференцией.

Стали известны дата и время проведения прямой линии президента России Владимира Путина. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале российского журналиста «Юнашев Live».

Отмечается, что мероприятие запланировано на четверг, 19 декабря, 12:00.

По его словам, на днях откроются колл-центры, через которые любой желающий сможет задать вопросы.

«Сообщение Путину традиционно может отправить кто угодно и откуда угодно», — написал автор.

Как и в последние годы, прямую линию совместят с большой пресс-конференцией.