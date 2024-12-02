Семья из Челябинска после эксгумации новорожденного сына узнала, что тело было набито тряпками. Об этом пишет «Аиф».
Отмечается, что роды у матери прошли легко — как только мальчик появился на свет, он заплакал. Но через несколько часов родителям сообщили, что младенцу стало плохо.
Малыша забрали на лечение, а маму выписали. Спустя несколько дней врачи заявили, что у мальчика произошел отек мозга, спасти его не удалось.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Мать и отец ребенка утверждают, что малышу без спроса поставили прививку от гепатита В, перелили кровь не той группы и интубировали, разорвав оба легких.
По их словам, все эти данные были в материалах дела, но загадочным образом исчезли.
Выяснив, что у малыша нет внутренних органов и головного мозга, родители предположили, что их утилизировали после вскрытия, хотя это запрещено протоколом. Они считают, что таким образом были уничтожены возможные улики.
Дело занялся следственный комитет.