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Семья из Челябинска после эксгумации новорожденного сына узнала, что тело было набито тряпками

Семья из Челябинска после эксгумации новорожденного сына узнала, что тело было набито тряпками. Об этом пишет «Аиф».

Отмечается, что роды у матери прошли легко — как только мальчик появился на свет, он заплакал. Но через несколько часов родителям сообщили, что младенцу стало плохо.

Малыша забрали на лечение, а маму выписали. Спустя несколько дней врачи заявили, что у мальчика произошел отек мозга, спасти его не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Мать и отец ребенка утверждают, что малышу без спроса поставили прививку от гепатита В, перелили кровь не той группы и интубировали, разорвав оба легких.

По их словам, все эти данные были в материалах дела, но загадочным образом исчезли.

Выяснив, что у малыша нет внутренних органов и головного мозга, родители предположили, что их утилизировали после вскрытия, хотя это запрещено протоколом. Они считают, что таким образом были уничтожены возможные улики.

Дело занялся следственный комитет.