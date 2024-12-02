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Семье погибшего на СВО бойца из Сасова передали Орден Мужества
Мужчина погиб 25 апреля 2024 года. Он был командиром отделения беспилотных летательных аппаратов коптерного типа.

Семье погибшего на СВО бойца из Сасова передали Орден Мужества. Об этом сообщает ИД «Пресса».

2 декабря семье погибшего во время спецоперации Максима Жукова передали Орден Мужества.

Отмечается, что в 2009 году мужчина заключил контракт с ВС РФ и был в горячий точках ни один раз. Мужчина погиб 25 апреля 2024 года. Он был командиром отделения беспилотных летательных аппаратов коптерного типа.