Рязанская область заняла 45 место по способности жителей накопить миллион
Отмечается, что при средней зарплате рязанцев откладывать по 10% придется восемь лет.
Рязанская область заняла 45 место по способности жителей накопить миллион. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что при средней зарплате рязанцев откладывать по 10% придется восемь лет.
Кроме того, 18,8% работников не смогут накопить миллион даже за 10 лет.
Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ. Здесь жители смогут собрать миллион рублей за четыре года и один месяц.
Дольше всех откладывать заявленную сумму придется в Ингушетии.