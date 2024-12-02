Рязанская область заняла 45 место по способности жителей накопить миллион

Отмечается, что при средней зарплате рязанцев откладывать по 10% придется восемь лет.

Рязанская область заняла 45 место по способности жителей накопить миллион. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что при средней зарплате рязанцев откладывать по 10% придется восемь лет.

Кроме того, 18,8% работников не смогут накопить миллион даже за 10 лет.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ. Здесь жители смогут собрать миллион рублей за четыре года и один месяц.

Дольше всех откладывать заявленную сумму придется в Ингушетии.