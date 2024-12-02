Рязанку осудят за мошенничество на сумму более миллиона рублей

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рязанку осудят за мошенничество на сумму более миллиона рублей. Об этом, в понедельник, 2 декабря сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2023 году 44-летняя женщина имела доступ к онлайн-кабинетам в банках, печати и электронно-цифровой подписи руководителя коммерческой организации. Она оформила на его имя четыре кредита на сумму свыше миллиона рублей. Деньги потратила по своему усмотрению.

Злоумышленницу обвиняют по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.