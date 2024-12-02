Рязанцы обменяли в банках 657 тысяч монет

Их общая стоимость составила три миллиона рублей.

Рязанцы обменяли в банках 657 тысяч монет. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

Обмен производился в рамках Всероссийской акции «Монетная неделя». Она проходила с 7 по 20 октября. Металлические деньги меняли без комиссии на банкноты или зачисляли на счет.

Чуть менее трети составили десятирублевые монеты — 223 тысячи штук. Также граждане принесли в банки 150 тысяч штук монет номиналом 1 рубль и 116 тысяч штук номиналом 2 рубля. Меньше всего оказалось денежных знаков стоимостью в одну копейку.

«Кто-то обменивал крупные суммы, кто-то решил вернуть в оборот небольшое количество мелочи. Например, один рязанец принес 30 пятидесятикопеечных монет на 15 рублей. В любом случае теперь эти монеты возвращены в оборот и обеспечивают точность расчетов», — отметила начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций рязанского отделения Банка России Дарья Скворцова.

Общая сумма составила три миллиона рублей.