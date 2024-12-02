Рязанцев предупредили о рейдах Госавтоинспекции

Полицейские проверят использование водителями и пассажирами ремней безопасности.

В понедельник, 2 декабря, сотрудники Госавтоинспекции проведут комплексные мероприятия «Ремни безопасности», направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

Полицейские проверят использование водителями и пассажирами ремней безопасности.

Нарушителям грозит штраф в размере одной тысячи рублей.