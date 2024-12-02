Рязанца осудили за незаконное хранение взрывчатых вещест, патронов и оружия

Находку сделали в селе Борец Сараевского района.

Рязанца осудили за незаконное хранение взрывчатых вещест, патронов и оружия. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на Саравский районный суд.

Отмечается, что у жителя села Борец Сараевского района при обыске сотрудники полиции нашли банку с порохом, 69 патронов, дробь, пыжи и предмет, схожий с оружием.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Кроме того, рязанец должен будет заплатить штраф 15 тысяч рублей.