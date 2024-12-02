Полицейские задержали группу мужчин, подозреваемых в серии краж в Рязанской области

Мужчины крали бытовую технику, электроинструменты и иконы.

Полицейские задержали группу мужчин, подозреваемых в серии краж в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились владельцы домов, расположенных в селе Богданово Старожиловского района. Неизвестные похитили из двух домов все ценное. Взломав окна, они забрали бытовую технику, электроинструменты и иконы. Из помещений также вытащили холодильник и набор ножей.

Позже полицейские узнали, что несколько мужчин пытаются продать похищенные предметы.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к кражам причастны трое жителей Ряжского района — ранее судимый за кражи крупного скота 60-летний мужчина и двое его 34-летних приятелей, один из которых судим за кражу из дома.

Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Кораблинского района мужчин задержали в автомобиле, в котором перевозили часть украденных вещей.

Выяснилось, что 60-летний рецидивист также причастен к краже пяти колес из автомобиля «ГАЗель», припаркованного на улице Ряжска, и бытовой техники из дома в Саревском районе.

Возбуждено уголовное дело.