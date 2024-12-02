Под Рязанью предприниматель дал задание двум рабочим и стал виновником их гибели

Трагедия произошла 13 июля 2023 года в Захаровском районе.

Под Рязанью предприниматель дал задание двум рабочим и стал виновником их гибели. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Трагедия произошла 13 июля 2023 года в Захаровском районе. Индивидуальный предприниматель дал двум рабочим самодельную металлическую лодку с мотором и попросил выловить рыбу из пруда около деревни Воронка. После рыбалки мужчины должны были доставить улов к месту отгрузки для продажи покупателям.

Отмечается, что работодатель не провел мужчинам инструктаж по технике безопасности и не выдал их страховочные жилеты. В результате допущенных нарушений двое рабочих, одетых в резиновые костюмы, скончались, когда лодка затонула.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.