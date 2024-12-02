Опубликован план администрации Трампа по урегулированию украинского конфликта
Данный план был составлен потенциальным спецпосланником по Украине Келлогом в апреле 2024 года.
Опубликован план администрации Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает URA.RU.
Отмечается, что данный план был составлен потенциальным спецпосланником по Украине Келлогом в апреле 2024 года.
Он содержит следующие пункты:
- прекращение изоляции РФ: установление дипломатических отношений с Москвой и прекращение «демонизации» Путина;
- мирные переговоры: необходимо оказать давление на Украину и Россию, чтобы они договорились о прекращении огня и начали переговоры;
- стимулы для РФ: отложить членство Украины в НАТО на 10 лет, позволяя России сохранить удерживаемые территории Украины, постепенная отмена санкций и нормализация отношений с США при условии заключения мирных соглашений, приемлемых для Украины;
- поддержка Украины: продолжение военной помощи и двусторонних гарантий безопасности Украине; Украине не нужно официально признавать контроль РФ над своими территориями, но она должна воздержаться от изменения статус-кво силой;
- давление на Киев: потенциально прекратить военную помощь США, если Украина откажется от мирных переговоров.