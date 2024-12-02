На «проблемном» участке трассы М-5 в сторону Рязани полностью открыли движение
Там всегда собирались крупные пробки во время ремонта дороги.
На «проблемном» участке трассы М-5 в сторону Рязани полностью открыли движение. Об этом сообщается в группе «М-5 Урал Team».
Отмечается, что речь идет об участке от въезда в Луховицы со стороны Москвы.
Там всегда собирались крупные пробки во время ремонта дороги.
«Ремонтные работы на дорожном полотне, где мост, завершились. Все четыре полосы открыли», — написал автор.