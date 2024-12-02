На охрану индустриального парка «Рязанский» потратят 536,6 миллиона рублей

На территории индустриального парка «Рязанский» планируют установить контрольно-пропускной пункт, систему охранного телевидения, физическое ограждение из нержавеющей стали и из сетки.

На создание охранной системы индустриального парка «Рязанский» потратят 536 миллионов 651 тысячу 118 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

На территории индустриального парка «Рязанский» планируют установить контрольно-пропускной пункт, систему охранного телевидения, физическое ограждение из нержавеющей стали и из сетки. Также построят административное здание с дождеприемными решетками.

Стены в административном здании будут из кирпича, предусмотрена грунтовка и белая шпаклевка, двери планируют сделать металлическими.

Деньги выделили на первый этап строительства. Сдача работ — спустя 8 месяцев с даты подписания контракта.

Ранее зампред правительства Артем Никитин сообщал, что под Рязанью начнут строить еще один индустриальный парк с рабочим названием «М-5 Рязань».

«Индустриальный парк „Рязанский“ стал образцом для тиражирования успеха», — подчеркивал Никитин на своем публичном отчете.