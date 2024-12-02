Многодетную мать-одиночку из Пронска после пожара переселили в квартиру с плесенью

Условия в новом жилье ужасные. В квартире вечная сырость, бегают тараканы, по стенам и потолкам расползается плесень и грибок, окна никогда не бывают сухими, из-за этого дети постоянно мерзнут.

Мать-одиночку четверых детей из Пронска, у которой сгорел дом в ноябре, переселили на два года в квартиру из маневренного фонда с плесенью, трухлявыми балконами и без бытовой техники. Об этом РЗН. Инфо сообщила пострадавшая женщина.

Она описывает условия в новом жилье, как ужасные. По ее словам, в квартире вечная сырость, бегают тараканы, по стенам и потолкам расползается плесень и грибок, окна никогда не бывают сухими, из-за этого дети постоянно мерзнут.

Прончанка боится, что в течение двух лет ситуация не улучшится.

«Старшему несовершеннолетнему ребенку через два года будет восемнадцатый год. А дальше меня уже не будут признавать многодетной, отберут и то, что дали», — отметила женщина.

После пожара, в котором сгорел дом многодетной семьи — у женщины четверо детей, трое из которых несовершеннолетние: 1,5 года, 11 и 15 лет — власти объявили сбор вещей и пообещали переселить ее в «хорошую», как утверждает жительница Пронска, квартиру. Деньги на помощь несли сотрудники администрации и других бюджетных учреждений. Согласия на сбор денег у многодетной матери не спрашивали — просто разметили информацию в СМИ. А о том, что купили власти на собранные средства, волонтеры рассказали женщине постфактум.

«Когда я увидела условия в квартире, я пошла разговаривать в администрацию. Волонтер четко произнесла — собрали 188 тысяч рублей. Но в квартиру поставили непонятный холодильник, якобы новый, но на самом деле с трехлетним „пробегом“, двухъярусную кровать с самыми дешевыми якобы ортопедическими матрасами, стулья, кухонный гарнитур на четыре шкафчика, при этом смеситель я купила и установила сама, газовую плиту— только на эту „помощь“ есть чеки. Письменный стол купила школа, администрация к этому отношения не имеет. Нужен ли мне чайник и утюг, которые я уже к тому времени купила, меня никто не спрашивал. При этом, есть подозрение, что они их и не покупали, потому что чеков на эти товары нет. После моих возмущений, мне на руки дали чеки на купленные товары, но не на все. После под расписку отдали оставшиеся 25 тысяч. Учитывая все это, получается 127 тысяч рублей, на товары потратили 102, 25 мне отдали. Куда делись остальные деньги — неизвестно», — рассказала женщина.

Она посетовала и на дорогостоящую установку розеток и линолеума. Как отметила многодетная мать, с полами, например, можно было справиться и своими силами. Также ей непонятно, почему работы оплачивались из ее кармана, но без ее спроса — жилье из маневренного фонда ремонтировать должны за счет администрации, считает женщина.

Кроме того, она рассказала, что ее заставляют подписать документ о том, что через два года в квартире из маневренного фонда должны остаться кровать, стулья, кухня и даже ванная, которую женщина покупала за свой счет.

В администрации Пронского района сообщили, что погорелица признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и внесена в дополнительный список — нуждающихся во внеочередном получении жилья.

На запрос РЗН. Инфо администрация Пронского муниципального образования ответила, что условия в квартире с плесенью считают удовлетворительными. Они подчеркнули, что по решению представителей трудовых коллективов, которые несли деньги на помощь погорельцам, купили новую газовую плиту с газ-контролем, кухонный гарнитур, письменный стол, двухъярусную кровать с ортопедическими матрасами, стулья, чайник, гладильную доску и утюг. Кроме того, в жилом помещении установили розетки, автомат, разводки и выходы для подключения бытовой техники, частично заменили полы. Все чеки, как утверждают в администрации, передали пострадавшей. На одном из них разными ручками написано: «доставка 4800 + 2000 грузчики». При этом на доставку и установку ванной и другой мебели на четвертый этаж, которую женщина покупала сама, она потратила 1-2 тысячу рублей. Некоторые другие — нечитаемы, поэтому непонятно, что именно покупали на собранные деньги.

Вопрос какую сумму собрали волонтеры для погорельцев, в администрации проигнорировали.

«Написать и подписать на уже готовом чеке можно все, что угодно. Я в это не верю. Это просто смешно. Благодарю людей от всей души. Все очень помогли, несли и посуду и постельное белье. Но больше не переводите средства через администрацию. Если кто-то захочет помочь, переводите деньги на телефон сына: +7 (905) 187-92-26 », — заключила женщина.

Напомним, причина пожара — аварийные явления в электропроводке.