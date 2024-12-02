Минобороны сообщило о подготовке 300 тысяч контрактников для участия в СВО

Для этого было создано семь рот инструкторов и восемь учебных рот специалистов.

Минобороны сообщило о подготовке 300 тысяч контрактников для участия в СВО. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на журнал « Красная звезда ».

Для этого было создано семь рот инструкторов и восемь учебных рот специалистов.

В процессе обучения военнослужащих внимание акцентировано на индивидуальной подготовке. Одиночная подготовка завершается комплексными тактическими занятиями, на которых осваивается тактика действий в составе боевых двоек, троек и пятерок.

Особую актуальность в условиях наступления ВС России приобрела подготовка штурмовых подразделений.

Их обучение проходит в том числе на макетах опорных пунктов и участках местности, которые повторяют позиции ВСУ.

При подготовке штурмовиков внимание также уделяется работе в лесополосе и городской застройке. Занятия проходят как днем, так и ночью.