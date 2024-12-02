Мемориалы Скорбященского кладбища в Рязани благоустроят за 72 миллиона рублей

При выполнении работ подрядчик отсканирует барельефы, венки и памятные надписи, изготовит 3D модели и макеты.

На благоустройство Мемориального комплекса в Рязани выделили 72 098 985 рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком проекта выступило управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации. При выполнении работ подрядчик отсканирует барельефы, венки и памятные надписи, изготовит 3D модели и макеты.

Благоустройство территории завершат до 30 мая 2025 года.