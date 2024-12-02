К поискам пропавшей в Сараевском районе пенсионерки привлекли кинологов

Тамара Голубенко из села Красный Озерок пропала во время урагана 23 ноября.

К поискам пропавшей в Сараевском районе пенсионерки привлекли кинологов. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Тамара Голубенко из села Красный Озерок пропала во время урагана 23 ноября. К ее поиску привлекли кинологов отряда «Поиск-62», сотрудников полиции, родственников, соседей. Также женщину разыскивают два поисково-спасательных отряда: «ЛизаАлерт» и «Мещера».

За все время волонтеры прошли более 1200 километров, но пенсионерку пока не нашли.

Отмечается, что поисковики обращаются с просьбой к односельчанам, знакомым, родственникам пропавшей, осмотреть свои домовладения, хозяйственные постройки. Не исключается, что женщина могла спрятаться там от непогоды.