Финансист Кричевский: доллар взлетит до 200 рублей в ближайшие годы

По словам эксперта, при сохранении текущего санкционного режима можно ждать девальвацию рубля на 15-20% ежегодно. И в 2028—2030 годах доллар будет стоить до 200 рублей.

Доллар взлетит до 200 рублей уже в ближайшие годы. Такое заявление сделал финансист Алексей Кричевский в интервью «Газете.ру».

По словам эксперта, при сохранении текущего санкционного режима можно ждать девальвацию рубля на 15-20% ежегодно. И в 2028—2030 годах доллар будет стоить до 200 рублей.

Ранее Центробанк отказался от операций на валютном рынке до конца года из-за резкого роста курса доллара. В Кремле заявили, что ситуация не отразится на россиянах, так как они получают зарплату в рублях.