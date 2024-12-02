Двоих рязанцев задержали за кражу со взломом

Возбуждено уголовное дело.

Двоих рязанцев задержали за кражу со взломом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В отдел обратился работник торговой палатки и сообщил, что ночью неизвестные разбили дверь и похитили товаров на сумму более 100 тысяч рублей.

Оперативники обнаружили на осколках стекла кровь, предположительно, одного из взломщиков.

Полицейские выяснили, что на месте побывал ранее судимый 18-летний рязанец.

Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Оказалось, что к краже причастен и его 20-летний приятель.

Возбуждено уголовное дело.