Двоих рязанцев задержали за кражу со взломом
Возбуждено уголовное дело.
Двоих рязанцев задержали за кражу со взломом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В отдел обратился работник торговой палатки и сообщил, что ночью неизвестные разбили дверь и похитили товаров на сумму более 100 тысяч рублей.
Оперативники обнаружили на осколках стекла кровь, предположительно, одного из взломщиков.
Полицейские выяснили, что на месте побывал ранее судимый 18-летний рязанец.
Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Оказалось, что к краже причастен и его 20-летний приятель.
Возбуждено уголовное дело.