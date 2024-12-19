ВС России закрепились вблизи крупного командного и логистического пункта ВСУ

Российские войска встали в селе Новый Комар на Времевском направлении запорожской линии фронта.

ВС России закрепились вблизи крупного командного и логистического пункта ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

Российские войска закрепились в селе Новый Комар на Времевском направлении запорожской линии фронта. Этот населенный пункт находится севернее Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт противника.

Отмечается, что времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.