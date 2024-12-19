В Рязани во время пожара в гараже пострадал мужчина
Инцидент произошел утром 19 декабря. Примерно в 07:17 на территории гаражного кооператива в Соколовке произошел пожар.
В Рязани во время пожара в гараже пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Инцидент произошел утром 19 декабря. Примерно в 07:17 на территории гаражного кооператива в Соколовке произошел пожар.
В тушении участвовало 2 единицы техники 6 человек.
Госпитализирован мужчина, его личность устанавливается.