В Рязани во время пожара в гараже пострадал мужчина

Инцидент произошел утром 19 декабря. Примерно в 07:17 на территории гаражного кооператива в Соколовке произошел пожар.

В Рязани во время пожара в гараже пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел утром 19 декабря. Примерно в 07:17 на территории гаражного кооператива в Соколовке произошел пожар.

В тушении участвовало 2 единицы техники 6 человек.

Госпитализирован мужчина, его личность устанавливается.