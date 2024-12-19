Вильфанд пообещал жителям ЦФО погоду «как в ускоренном кино»
Синоптик заявил, что до конца недели погода в центральных регионах будет меняться как в «ускоренном кино». После 20-градусных морозов в пятницу наступит оттепель, а воскресенье снова похолодает.
Вильфанд пообещал жителям ЦФО погоду «как в ускоренном кино». Об этом глава Гидрометцентра России рассказал в беседе с РИА Новости.
Синоптик заявил, что до конца недели погода в центральных регионах будет меняться как в «ускоренном кино». После 20-градусных морозов в пятницу наступит оттепель, а воскресенье снова похолодает.