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В США заявили, что СВО может закончиться до конца года
Трамп накануне заявлял, что «небольшой прогресс» в разрешении конфликта уже достигнут.

В США заявили, что СВО может закончиться до конца года. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на будущего американского спецпосланника по Украине Кита Келлог.

По его словам, украинский конфликт может закончиться до конца года, так как у Дональда Трампа есть необходимые способности и возможности для этого.

Отмечается, что Трамп накануне заявлял, что «небольшой прогресс» в разрешении конфликта уже достигнут.