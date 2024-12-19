Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
-6°
Птн, 20
Сбт, 21
ЦБ USD 102.78 -0.22 19/12
ЦБ EUR 108.51 0.17 19/12
Нал. USD 104.00 / 102.07 19/12 11:55
Нал. EUR 109.50 / 110.00 19/12 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
5 872
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
19 705
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
19 776
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
22 077
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Совфеде предложили ввести туристический кэшбек для семей с детьми
Отмечается, что такая программа была и раньше, но в 2022 году от нее отказались, хотя официально не закрыли.

В Совфеде предложили ввести туристический кэшбек для семей с детьми. Об этом сообщает издание «Известия».

Отмечается, что такая программа была и раньше, но в 2022 году от нее отказались, хотя официально не закрыли.

Сенаторы пояснили, что раньше туристический кэшбэк могли получить все россияне, из-за чего получилось так, что кому-то он был нужен, кому-то нет, а деньги все равно выделялись.

«Важно сделать так, чтобы отдых стал доступен и для молодого поколения, так как от этого зависит здоровье нашей нации и демография», — заявил сенатор Олег Земцов.