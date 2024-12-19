В Совфеде предложили ввести туристический кэшбек для семей с детьми

Отмечается, что такая программа была и раньше, но в 2022 году от нее отказались, хотя официально не закрыли.

В Совфеде предложили ввести туристический кэшбек для семей с детьми. Об этом сообщает издание «Известия».

Отмечается, что такая программа была и раньше, но в 2022 году от нее отказались, хотя официально не закрыли.

Сенаторы пояснили, что раньше туристический кэшбэк могли получить все россияне, из-за чего получилось так, что кому-то он был нужен, кому-то нет, а деньги все равно выделялись.

«Важно сделать так, чтобы отдых стал доступен и для молодого поколения, так как от этого зависит здоровье нашей нации и демография», — заявил сенатор Олег Земцов.