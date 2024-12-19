В Совфеде предложили ужесточить правила пользования каршерингом для мигрантов

Сенаторы считают, что такая мера позволит исключить возможность использования автомобилей в противоправных целях.

В Совфеде предложили ужесточить правила пользования каршерингом для мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Там заявили, что перед использования каршеринга у мигрантов должны внимательно проверить паспорт, основание для въезда, миграционные документы, международные водительские права, временную регистрации, банковскую карту российского банка.

Сенаторы считают, что такая мера позволит исключить возможность использования автомобилей в противоправных целях.